رصد جسم غريب في سماء ولاية أمريكية!

أثار جسم غريب ظهر في سماء ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، تكهنات عديدة حول ماهيته الحقيقية.

وشاهد جافيون هيل، شكلا مستطيلا مميزا بأضواء على الجوانب في السماء جنوبي غرب شارلوت، عندما كان يقود سيارته باتجاه منزله، في 18 أغسطس الماضي، وهو يتحدث مع زوجته ويحاول تصوير الغيوم العاصفة.

وفي حديثه مع Charlotte Observer، قال هيل: "لقد شعرت بالغرابة، وقلت ما هذا؟ بدأت أحاول التقاط أكبر عدد ممكن من الصور للجسم الغريب أثناء القيادة."

ونشر براندون كلارك، صديق هيل، صورة فوتوغرافية يدعي أنها تعود للجسم الغامض نفسه.

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وغالبا ما ترد تقارير عن مشاهدات أجسام غريبة في ولاية كارولينا الشمالية، وتعد تجربة، هيل، الأحدث في سلسلة المشاهدات غير العادية في المنطقة. كما تعتبر الولاية الأمريكية موطنا لعدد من القواعد العسكرية، بما في ذلك Fort Bragg، وPope Field ومعسكر Lejeune.

ويعتقد محللو الإنترنت أن الأجسام الطائرة غير العادية المرصودة في المنطقة، هي في الواقع طائرة عسكرية تسمى "TR-3B"، يُقال إنها مركبة سرية للغاية مضادة للجاذبية.

وقبل أسبوعين من اكتشاف هيل، التقطت صور جسم آخر ظهر فوق بحيرة نورمان، حيث سجل جايسون سوينغ مقطع فيديو، في 29 مايو، ويبدو أنه يظهر كائنا كبيرا يحوم في السماء، وصفه جايسون بأنه "مركبة فضائية".

We don’t want to get in the way of a good story, but that’s definitely us. We left the Charlotte area 5/29 after covering the Coke 600. 🛸 — Goodyear Blimp (@GoodyearBlimp) August 14, 2018

ومع ذلك، كُشف غموض هذا الجسم من قبل شركة Goodyear، التي قالت إنه منطاد تابع لها.

أما بالنسبة لاكتشاف هيل، فإن شكل الجسم الغريب يوحي بأنه ربما لم يكن أكثر من انعكاس لهاتفه على الزجاج الأمامي لسيارته، حيث يمتلك عدد من أجهزة غالاكسي ميزة إضاءة الحواف، التي تظهر عند تلقي الإشعارات.

المصدر: RT