لقطات تصور فشل تجربة علمية "ساحرة"!

يشتهر متحف "Museum of Discovery" الواقع في ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية، بنهجه العلمي المحبوب من قبل السكان المحليين.

ومع ذلك، يبدو أن الأمور خرجت قليلا عن نطاق السيطرة، عند محاولة الجمع بين السحر والعلوم في تجربة إضافة النيتروجين السائل إلى الماء شبه المغلي.

وفي حين تم اتخاذ جميع احتياطات السلامة الضرورية، بما في ذلك ارتداء النظارات والقفازات، مع تواجد الجمهور على مسافة آمنة، أظهر الفيديو المروع لحظة فشل التجربة الطموحة وانفجار الحاوية، وإطلاق سحابة ضخمة من البخار وصلت السقف، وتسببت في قدر كبير من الضرر في المبنى، ولكن لحسن الحظ لم يتأذ أي أحد.

وبهذا الصدد، قال كيلي باس، رئيس الضباط في المتحف: "يؤدي دمج الماء الساخن مع النيتروجين السائل البارد إلى تغير سريع في الحالة، حيث يرتفع الغاز المتصاعد ما يخلق سحابة كبيرة. وفي هذه الحالة، تتحطم الأوعية البلاستيكية وتندفع للأعلى بفعل قوة التفاعل".

ويبدو أن موظفي المتحف يشاركون التجارب العلمية الأكثر إبهارا، وفقا لحساباتهم على إنستغرام.

المصدر: RT