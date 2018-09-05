طفل بـ 24 إصبعا قربانا للآلهة!

حرم طفل مصاب بتشوه خلقي من التعليم بسبب جشع أقاربه ورغبتهم بتقديمه قربانا للآلهة طمعا منهم في الثراء بعد التضحية به.

ولد الطفل بستة أصابع في كل يد وقدم، وتعيش عائلته في مدينة بارابانكي في شمال الهند، ولا يسمح له والداه بالذهاب إلى المدرسة أو الخروج من البيت نهائيا خوفا على حياته، بعد أن زار بعض أقاربه أحد "الحكماء" التانتريين، وأخبرهم أنه إذا قدموه قربانا للآلهة، فإنها ستمنحهم ثروة.

Barabanki: Parents of a boy with 12 fingers & 12 toes claim that relatives are trying to kill their son after a 'tantrik' said that sacrificing a child with a disorder will make them wealthy. Father says, 'we've stopped sending him to school. We have sought help from police also' pic.twitter.com/MyltHK9vej — ANI UP (@ANINewsUP) 2 сентября 2018 г.

ويقول والداه: "لم نعد نسمح له بالذهاب إلى المدرسة وطلبنا مساعدة الشرطة".

I agree with your view point. That tantrik should be traced,arrested, tried and punished adequately — rs rathaur (@RathaurRs) 3 сентября 2018 г.

وقد وعد أوماشاكار سينغ، ضابط الشرطة في المدينة، بأنه سيساعد الصبي في الحصول على التعليم، وقال: "لن أسمح ببقائه أميا. عائلته فقيرة، لذلك سوف أتحمل تكاليف دراسته ما دمت في هذا المركز. لقد استلمنا الشكوى وسوف أجري تحقيقا عادلا في هذه القضية".

Horrible. What kind of people are these who’ll kill a child just to get a little more money? And what kind of a religious idiot even comes up with this advice? That tantrik should be arrested. We need stricter laws to #ENDviolence against children — Namrata Dadwal (@OohAahOuch) 2 сентября 2018 г.

وتعد كثرة الأصابع من أكثر الحالات الوراثية شذوذا، وتظهر في أطراف البشر وبعض الحيوانات مثل الكلاب والقطط.

المصدر: لينتا.رو