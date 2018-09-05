 
مباشر

طفل بـ 24 إصبعا قربانا للآلهة!

متفرقات

طفل بـ 24 إصبعا قربانا للآلهة!
pexels/Prabhala Raghuvir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqst

حرم طفل مصاب بتشوه خلقي من التعليم بسبب جشع أقاربه ورغبتهم بتقديمه قربانا للآلهة طمعا منهم في الثراء بعد التضحية به.

ولد الطفل بستة أصابع في كل يد وقدم، وتعيش عائلته في مدينة بارابانكي في شمال الهند، ولا يسمح له والداه بالذهاب إلى المدرسة أو الخروج من البيت نهائيا خوفا على حياته، بعد أن زار بعض أقاربه أحد "الحكماء" التانتريين، وأخبرهم أنه إذا قدموه قربانا للآلهة، فإنها ستمنحهم ثروة.

ويقول والداه: "لم نعد نسمح له بالذهاب إلى المدرسة وطلبنا مساعدة الشرطة".

وقد وعد أوماشاكار سينغ، ضابط الشرطة في المدينة، بأنه سيساعد الصبي في الحصول على التعليم، وقال: "لن أسمح ببقائه أميا. عائلته فقيرة، لذلك سوف أتحمل تكاليف دراسته ما دمت في هذا المركز. لقد استلمنا الشكوى وسوف أجري تحقيقا عادلا في هذه القضية".

وتعد كثرة الأصابع من أكثر الحالات الوراثية شذوذا، وتظهر في أطراف البشر وبعض الحيوانات مثل الكلاب والقطط.

 المصدر: لينتا.رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا