"الرجل الحديدي" .. الهند تبني أطول تمثال في العالم!

تقترب الهند من إكمال تشييد "تمثال الوحدة" المتوقع أن يكون الأطول في العالم بارتفاع 182 مترا وتكلفة تقدر بحوالي 430 مليون دولار.

ويجسد التمثال الضخم شخصية ساردار فالاباي باتل، أحد الآباء المؤسسين للهند، والذي بذل جهودا جبارة في سبيل وحدة واستقلال الأمة الهندية أوائل القرن العشرين.

AFP © Sam PANTHAKY

ومن المقرر أن يفوق ارتفاع هذا النصب التذكاري، ارتفاع تمثال بوذا في المعبد الربيعي بالصين، والذي يبلغ 128 مترا، بالإضافة إلى تجاوز ارتفاع تمثال الحرية (46 مترا) بمراحل.

AFP © Sam PANTHAKY

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال بناء التمثال المغطى بالبرونز والواقع على بعد حوالي 250 كم من عاصمة ولاية Gujarat، بدأت في عام 2013، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه من قبل شركة Modi، في 31 أكتوبر عام 2018.

AFP © Sam PANTHAKY

يذكر أن باتل، الذي أطلق عليه اسم "الرجل الحديدي في الهند"، ولد في ولاية Gujarat غربي الهند، وأصبح شخصية عريقة ومرموقة في التاريخ الهندي، لدوره في توحيد الولايات الهندية المتحاربة، بهدف الاستقلال عن بريطانيا.

المصدر: RT