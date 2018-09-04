بلمح البصر.. تمساح يفترس امرأة ورضيعها!

افترس تمساح في أوغندا امرأة وطفلها الرضيع البالغ من العمر خمسة أشهر عندما كانت تجلب الماء من بحيرة ألبرت.

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وأوردت صحيفة ديلي مونيتور أن التمساح انقض على المرأة عندما كانت مع مجموعة من سكان القرية يجلبون المياه من بحيرة ألبرت.

وقال أحد شهود العيان إنهم لاحظوا اقتراب الزواحف من شط البحيرة، وفر الجميع. لكن المرأة لم تستطع المغادرة مباشرة فبقيت وجها لوجه مع التمساح.

وأكدت امرأة كانت حاضرة أن السكان المحليين حاولوا إنقاذ المرأة من فكي التمساح، لكن جهودهم ذهبت سدى، بعد أن سحبها التمساح واختفى تحت الماء وهكذا حصل مع الطفل.

ولم تجد أعمال البحث من قبل القرويين في العثور على رفاة المرأة والطفل بعد الحادث الأليم.

المصدر: لينتا. رو