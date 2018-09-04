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"الفرحة" تدخل صينيا السجن!

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ZUMAPRESS.com-© Donal Husni
صورة أرشيفية
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أفرج رجل من مقاطعة هونان الصينية عن ثعبانين في حديقة عامة تعبيرا عن امتنانه لقبول ابنه والتحاقه بالجامعة.

ونشرت صحيفة "The Global Times"، أن الشرطة ألقت القبض على الرجل الصيني، ليو، الذي يبلغ من العمر 49 عاما، لخرقه النظام العام وسوف يقضي خلف القضبان مدة خمسة أيام كعقاب له.

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ووفقا لليو، فقد اشترى ثعبانين غير سامين من السوق مقابل 56 دولارا. ثم أطلق سراحهما في حديقة بينغخو في مدينة تشانغده، تعبيرا عن فرحه لقبول ابنه في الجامعة.

لكن هذا التصرف أخاف الكثيرين من رواد الحديقة، الذين لم يدخلوها بعد هذه الحادثة. وأفاد عمال الحديقة بأنهم ألقوا القبض على أحد الثعبانين، ولا يزال الثاني طليقا، لذلك، طلبوا من زوار الحديقة الابتعاد عن الأماكن المكتظة بالأشجار.

يذكر أن إطلاق الحيوانات التي يجب قتلها، هو أحد تقاليد البوذية، حيث تشترى الحيوانات عادة من المزارع أو الأسواق ويتم إطلاقها بعد تلاوة صلوات خاصة.

المصدر: لينتا. رو

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