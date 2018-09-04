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لم تصدق طفلتها.. امرأة ترى شبحا بأم عينيها! (صورة)

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لم تصدق طفلتها.. امرأة ترى شبحا بأم عينيها! (صورة)
facebook.com/The Stars PostFortitude Press
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ذعرت أم لثلاثة أطفال عندما شاهدت شبحا في صورة لـ "Google Maps"، التقطت لمنزلها الكائن في مدينة ألكسندريا في اسكتلندا.

وذكرت صحيفة ميرور أن كل شيء بدأ لدى حديث الطفلة، هيلي، البالغة من العمر 3 سنوات، عن طفل صغير كان يلعب معها دائما وينط على سريرها. لكن الوالدة، إيلين ماكمونغل، قررت أن ابنتها تتخيل أن لها صديقا صغيرا.

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ودهشت الوالدة في الواقع لدى التمعن في صور التقطت لمنزلها عبر "Google Maps" من الخارج، حيث شاهدت خلف شباك إحدى الغرف "وجه صبي"، عندها أيقنت حقيقة ما كانت تقوله ابنتها.

وقالت ماكمونغل إن هذه الصورة فسرت لها كثيرا من الأمور كانت تحدث في شقتها دائما، ولم تكن تجد لها أي تفسير كتشغيل أو انطفاء الضوء ذاتيا، واختفاء كثير من الأشياء من أماكنها في المنزل.

"كان ضوء الحمام مضاء باستمرار، على الرغم من أننا كنا نطفأه دائما. ألعاب طفلتي كانت منتشرة في أنحاء الشقة كنا نرى خيالات من خلال أبواب الشقة الداخلية الزجاجية ونشعر برائحة غريبة في بعض الأحيان".

المصدر: لايف. رو

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