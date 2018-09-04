جراح ينسى إبرة في جسم مريض ويتسبب في وفاته!

نسي جراح أمريكي إبرة في جسم مريض أجرى عملية جراحية لقلبه، تسببت في موته موتا بطيئا ومؤلما بعد معانة لشهر كامل، بحسب أقارب المتوفي.

خضع جون بيرنس (73 عاما) من مدينة لافايت بولاية تينيسي الأمريكية، لعملية جراحية لقلبه، في مستشفى تري ستار سنتينيال، استمرت تسع ساعات، أجراها الجراح شريكومار سوبرامنيان.

وبعد انتهاء العملية، اكتشف الجراح أن إحدى الإبر ناقصة، ما اضطره إلى فتح صدر المريض ثانية ليبحث عن الإبرة المفقودة ثلاث ساعات أخرى، وعندما وجدها لم يستطع رفعها وتصحيح الخطأ الذي اقترفه.

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وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها أقارب بيرنس، أن الجراح أعاد خياطة الجرح تاركا الإبرة في صدر جونسون، ما تسبب في سوء حالته الصحية تدريجيا خلال 30 يوما، ما منع جونسون من مغادرة المستشفى والعودة إلى منزله. ولم يتم إخراج الإبرة من جسمه إلا خلال عملية تشريح جثته بعد الوفاة.

وأعلن ممثلو المستشفى أنهم يتخذون التدابير الجدية اللازمة لرعاية جميع المرضى، وأنهم يفهمون جيدا مدى حزن أقارب جونسون.

ولم يتخذ المستشفى أي إجراءات تأديبية بحق الجراح سوبرامانيان الذي يحمل تصنيف "5 نجوم"، أعلى تصنيف للجراحين، حتى الآن.

المصدر: ميديك فوروم