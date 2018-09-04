سائح ينقذ غزالا في جنوب إفريقيا! (فيديو)
أنقذ سائح في حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، ظبيا من نوع إمبالة (ظبي إفريقي متوسط الحجم)، سقط في حفرة من الطين ولم يستطع الخروج منها.
ونشرت صحيفة ديلي ميل الفيديو الذي انتشر على إنستغرام، وأثار إعجاب مستخدمي الإنترنت بسبب غيرة السائح على حياة الحيوان وقيامه بكل ما يلزم لإخراجه من حفرة سقط فيها.
See the moment a guy got out of his car and rescued an impala from a mud pit 👏🏻 - - - - - - #impala #rescue #saved #impalass #animalrescue #saved #animalsaved #helped #southafrica #krugernationalpark #nationalpark #wildanimals #impalasofinstagram #animalsofinstagram #animalsdoingthings #animalkingdom #wildanimals #animalshots #animals_of_instagram #iganimals #video #igvideos #viralvideo #animalvideos #animalclip #amazing #moment #videostar
وقام السائح بخلع حذائه بالقرب من مستنقع الطين وزحف على ركبتيه، وسحب الظبي من قرنه الطويل وأخرجه بصعوبة، واطمأن أنه أصبح طليقا، عندها أخذ حذاءه وغادر المكان.
المصدر: إزفيستيا