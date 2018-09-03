مصر.. صورة ملفتة للسير مجدي يعقوب تنتشر على الإنترنت

انتشرت على موقع فيسبوك صورة للجراح المصري البارز الدكتور، مجدي يعقوب، في مركز النصر بأسوان، ولقيت تفاعلا واسعا وتعليقات من جانب المستخدمين.

ويظهر في الصورة السير مجدي يعقوب، يقف في طابور أمام مكتب المحاسبة في مركز تجاري، وتجرد من جميع ألقابه ودرجاته الشرفية، ومعرفته الرفيعة، وإسهاماته الجليلة في الأعمال الخيرية.

ومجدي يعقوب هو جراح قلب مصري بريطاني، انتقل إلى بريطانيا عام 1962، وأصبح أخصائي جراحة القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد (1969-2001)، واهتم بتطوير تقنيات جراحات زراعة القلب، وكان من بين أشهر عملياته عملية نقل قلب لمريض بريطاني (1983)، ليدخل بهذه الجراحة موسوعة غينيس كأطول شخص يعيش بقلب منقول (33 عاما)، حيث توفي المريض عام 2016.

وقد حصل يعقوب في بريطانيا على لقب فارس (1966)، ووسام الاستحقاق البريطاني (2014) من الملكة إليزابيث الثانية، كما حصل في مصر على قلادة النيل العظمى عام 2011، لجهوده الوافرة والمخلصة في مجال جراحة القلب إلى جانب ألقاب ودرجات شرفية عديدة حول العالم.

وفي عام 2009، أنشأ يعقوب مركزا لعمليات القلب في مدينة أسوان بصعيد مصر، وانتقل للحياة هناك.

المصدر: فيسبوك+وكالات