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الكويت.. أسماك بعيون بلاستيكية!

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الكويت.. أسماك بعيون بلاستيكية!
Globallookpress Andrey Nekrasov/http://imagebroker.com/#/search/
سمك بعيون لاصقة
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أغلقت السلطات الكويتية متجر أسماك بسبب قيام أحد الباعة بلصق عيون بلاستيكية على الأسماك لتبدو طازجة.

وقد اكتشف الأمر عندما اشترت امرأة السمك وعادت إلى البيت وبدأت بغسله، عندها انفصلت العيون البلاستيكية عن جسم السمكة. فقررت نشر الخبر في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأثار الأمر اهتمام وزارة التجارة الكويتية التي اتصل ممثلها بالمرأة، ومن ثم تقرر غلق المتجر.

ويشار إلى أن البائع كان يعلم بأن المشترين يحددون نضارة الأسماك من عيونها، وكان يخفي القزحية المصفرة تحت العين البلاستيكية.

وقد أثار الحادث مستخدمي شبكة تويتر في جميع أنحاء العالم، ووصفوا هذه الطريقة بأنها غير مقنعة أبدا، أما مواطنة كندية تحت اسم Elodie Mainze فكتبت معلقة على الحادثة: "هذه طريقة سيئة جدا للبيع، ولكنها مضحكة جدا جدا"، وعبرت عن شكها في أن المشترين لم يلاحظوا ذلك سابقا.

المصدر: لينتا. رو

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