الكويت.. أسماك بعيون بلاستيكية!

أغلقت السلطات الكويتية متجر أسماك بسبب قيام أحد الباعة بلصق عيون بلاستيكية على الأسماك لتبدو طازجة.

وقد اكتشف الأمر عندما اشترت امرأة السمك وعادت إلى البيت وبدأت بغسله، عندها انفصلت العيون البلاستيكية عن جسم السمكة. فقررت نشر الخبر في شبكات التواصل الاجتماعي.

شاهد .. وزارة التجارة الكويتية تغلق محلاً لبيع الأسماك يضع عدسات مزيفة للأسماك لتبدو على انها طازجة.#مصدر_للأخبار#الكويتpic.twitter.com/3WfnEDfU1p — مصدر (@MSDAR_NEWS) September 1, 2018

وأثار الأمر اهتمام وزارة التجارة الكويتية التي اتصل ممثلها بالمرأة، ومن ثم تقرر غلق المتجر.

ويشار إلى أن البائع كان يعلم بأن المشترين يحددون نضارة الأسماك من عيونها، وكان يخفي القزحية المصفرة تحت العين البلاستيكية.

وقد أثار الحادث مستخدمي شبكة تويتر في جميع أنحاء العالم، ووصفوا هذه الطريقة بأنها غير مقنعة أبدا، أما مواطنة كندية تحت اسم Elodie Mainze فكتبت معلقة على الحادثة: "هذه طريقة سيئة جدا للبيع، ولكنها مضحكة جدا جدا"، وعبرت عن شكها في أن المشترين لم يلاحظوا ذلك سابقا.

المصدر: لينتا. رو