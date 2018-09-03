شاهد.. حرق متهمين بريئين في المكسيك!

أحرق حشد غاضب رجلين مشتبه بهما بخطف الأطفال في مدينة أكاتلان دي أوسوريو المكسيكية، كانت قد ثبتت براءتهما لدى الشرطة.

وسلم سكان المدينة المتهمين بسرقة الأطفال للشرطة أولا، وبعد فترة اجتمع حشد غاضب من 150 شخصا حول مركز الشرطة بحسب صحيفة ذا صن.

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وقام المحتشدون باقتحام المركز وربطوا المتهمين وجروهما إلى الشارع، ثم صبوا عليهما البنزين واضرموا بهما النار مع السيارة التي وجدوهما فيها سابقا.

وتظهر لقطات فيديو حرق الرجلين فرحة الجمهور بالقضاء على "المجرمين" وبرؤية النار تلتهم جسديهما.

وتم التعرف على هوية الرجلين وهما ألبرتو فلوريس موراليس، البالغ من العمر 56 عاما، وابن أخيه ريكاردو فلوريس رودريغيز البالغ من العمر 21 عاما.

وفي وقت لاحق، تبين أنهما لم يشاركا في أي جرائم. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد كان الرجلان في حالة سكر، وكذبا بشأن مشاركتهما في خطف الأطفال "للتبجح". لكن الشرطة لم تستطع أن تفعل شيئا حيال الحشود التي أحرقت متهمين بريئين.

المصدر: لايف. رو