رجل يستعين ببقرة في طلب يد حبيبته للزواج!

عندما يتعلق الأمر بالتقدم للزواج، يحاول معظم الرجال ابتكار أفكار خلاقة ومميزة لإثارة إعجاب الجنس اللطيف.

ولكن أحد المزارعين الاسكتلنديين، فكر بطريقة "خارج الصندوق" عندما أراد طلب يد حبيبته للزواج. وقام كريس غوسبيل، البالغ من العمر 30 عاما، بطلب يد، إليده فريزر، عن طريق كتابة "هل تتزوجيني؟" على بقرة.

Chris Gospel

وبعد أن رأت فريزر، وهي عاملة مختبر تبلغ من العمر 30 عاما، الطلب المكتوب على بقرة Curlytop، جثا كريس على ركبته، ولحسن الحظ أجابت بـ "نعم".

Huge congratulations to @SRUCAlumni Chris Gospel and Eilidh Fraser, who got engaged after Chris proposed to Eilidh via her favourite cow!



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(📷 Eilidh Fraser) pic.twitter.com/n7gFSLr34c — SRUC (@SRUC) August 31, 2018

وقال غوسبيل إن "Curlytop هي بقرة إليده المفضلة"، موضحا أن البقرة "انجذبت" لها منذ أن أطعمتها حبيبته بيدها.

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واستطرد قائلا: "فريزر تتجول مع الأبقار في معظم الليالي، لذا قررت كتابة طلب الزواج، ثم قلت إنه يجب علينا الذهاب لرؤية الأبقار بعد عودتها من العمل". وعندما اقتربا من Curlytop، شعرت فريزر أنه هنالك أمرا مختلفا، وقالت: "ماذا فعلت؟".

وفي ذلك الحين، حاولت إليده اكتشاف ما يحدث، ورأت طلب الزواج وجثا غوسبيل على ركبته لطلب يدها.

ولم يتخذ غوسبيل وفريزر بعد قرارا بشأن مكان الزفاف، ولكن غوسبيل قال إنه سيتحقق من قوانين الحيوانات، لمعرفة ما إذا كان من الممكن حضور Curlytop إلى الزفاف.

المصدر: إنديبندنت