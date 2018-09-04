 
مباشر

رجل يستعين ببقرة في طلب يد حبيبته للزواج!

متفرقات

رجل يستعين ببقرة في طلب يد حبيبته للزواج!
Gettyimages.ru Tetra Images
رجل يستعين ببقرة لطلب يد حبيبته للزواج!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqg8

عندما يتعلق الأمر بالتقدم للزواج، يحاول معظم الرجال ابتكار أفكار خلاقة ومميزة لإثارة إعجاب الجنس اللطيف.

ولكن أحد المزارعين الاسكتلنديين، فكر بطريقة "خارج الصندوق" عندما أراد طلب يد حبيبته للزواج. وقام كريس غوسبيل، البالغ من العمر 30 عاما، بطلب يد، إليده فريزر، عن طريق كتابة "هل تتزوجيني؟" على بقرة.

Chris Gospel

وبعد أن رأت فريزر، وهي عاملة مختبر تبلغ من العمر 30 عاما، الطلب المكتوب على بقرة Curlytop، جثا كريس على ركبته، ولحسن الحظ أجابت بـ "نعم".

وقال غوسبيل إن "Curlytop هي بقرة إليده المفضلة"، موضحا أن البقرة "انجذبت" لها منذ أن أطعمتها حبيبته بيدها.

إقرأ المزيد
تغذية الأبقار بالأعشاب البحرية للحد من الاحتباس الحراري تغذية الأبقار بالأعشاب البحرية للحد من الاحتباس الحراري

واستطرد قائلا: "فريزر تتجول مع الأبقار في معظم الليالي، لذا قررت كتابة طلب الزواج، ثم قلت إنه يجب علينا الذهاب لرؤية الأبقار بعد عودتها من العمل". وعندما اقتربا من Curlytop، شعرت فريزر أنه هنالك أمرا مختلفا، وقالت: "ماذا فعلت؟".

وفي ذلك الحين، حاولت إليده اكتشاف ما يحدث، ورأت طلب الزواج وجثا غوسبيل على ركبته لطلب يدها.

ولم يتخذ غوسبيل وفريزر بعد قرارا بشأن مكان الزفاف، ولكن غوسبيل قال إنه سيتحقق من قوانين الحيوانات، لمعرفة ما إذا كان من الممكن حضور Curlytop إلى الزفاف.

المصدر: إنديبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا