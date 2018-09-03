مصرع جميع ركاب حافلة في حادث مروري مروع! (فيديو)

انتشر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعية لحادث رهيب على طريق رئيسي بالقرب من مدينة سمارا الروسية، تحولت فيه حافلة صغيرة إلى حطام، ولقي جميع من فيها مصرعهم.

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وتظهر لقطات الفيديو كيف فقد سائق حافلة من نوع تويوتا لايت، السيطرة على السيارة، وانحرف بها إلى مسار السيارات القادمة، فاصطدم بشاحنة من نوع فولفو.

وتحطمت السيارة وتحولت إلى "أشلاء" بالمعنى الحرفي للكلمة، واصطدمت بعدها بسيارة ميتسوبيشي، التي صورت الحادث عبر كاميرا مراقبة مثبتة داخلها.

ولقي خمسة أشخاص (4 ركاب وسائق السيارة) مصرعهم على الفور وهم: رجل في 52 من العمر وامرأة تبلغ من العمر 55 عاما وفتى في الـ14، وفتاتان في الـ14 والـ7 من العمر.

المصدر: لايف. رو