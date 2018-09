"مدينة أشباح" على جزيرة مهجورة في المحيط (صور)

غادر الناس بين ليلة وضحاها منازلهم في مدينة مزدهرة احتضنتها جزيرة في المحيط الهادئ، فما سر تلك المدينة وهجرة السكان منها؟

كانت جزيرة غونكانجيما في يوم ما صخرة كبيرة في المحيط الهادئ، لجأ إليها صيادو الأسماك في الظروف الجوية السيئة. ولكن، بعد اكتشاف طبقات الفحم الحجري تغير كل شيء، حيث بدأت شركة ميتسوبيشي باستخراجه، لتتحول الصخرة إلى جزيرة مأهولة، واستخدمت صخور النفايات المستخرجة في تعزيز سواحلها.

