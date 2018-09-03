هجوم غامض لزنابير "قاتلة" على مدينة ألمانية!

هاجمت زنابير برية المشاركين في مهرجان النبيذ في مدينة فاينغارتن الألمانية، القريبة من الحدود الفرنسية، وأصابت العديد منهم بلسعات "قاتلة".

ولحسن الحظ، لم يمت أحد من هذه اللسعات "القاتلة"، ونقل 13 من المصابين إلى المستشفى وتلقوا العلاج في الوقت المناسب.

وأفادت الشرطة المحلية بأنها لم تعثر على السبب الذي أدى لهجوم عدائي لهذه الحشرات القاتلة على المشاركين في المهرجان.

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ويعرف أيضا أن هذه الدبابير لا تهاجم الإنسان إلا إذا كان هناك سبب "كتحرش الإنسان بها". كما لم يعثر عناصر الشرطة على أعشاش أو بؤر لهذه الحشرات بالقرب من مكان إقامة المهرجان.

واستدعت الشرطة المختصين في هذا النوع من الحشرات، لتسليط الضوء على سبب الهجوم، وهم الآن بانتظار نتائج التحريات.

ويعتبر الزنبور الأوروبي (يصل طوله إلى 3 سنتيمترات) من أكثر أنواع فصيلته سمية، ويستعمل لدغته في قتال أعدائه وللدفاع عن أعشاشه، ويمكن أن تنتهي لدغته إلى مأساة، حيث توفي مسن في مدينة دنيبر الأوكرانية، إثر لسعة من هذا النوع من الدبابير.

المصدر: لايف. رو