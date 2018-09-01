ضمن تلفزيون الواقع.. أوربيون يهاجرون إلى كردستان العراق!

تستعد قناة بولندية خاصة لإطلاق برنامج تلفزيوني عن عملية هجرة معاكسة انطلاقا من ألمانيا إلى كردستان العراق، وهو نسخة طبق الأصل من برنامج أسترالي بثّ قبل سنوات وأثار جدلا واسعا.

بعنوان "عد من حيث أتيت"، سيتوجه 6 بولنديين من برلين إلى أحد مخيمات اللجوء في كردستان العراق.

وسيكون بحوزة المشاركين في البرنامج جوازات سفرهم وبعض المال وهواتفهم، وهم مطالبون بمرور ألمانيا، هنغاريا، صربيا، واليونان، من خلال قوارب لعبور البحر المتوسط في اتجاه كردستان العراق، حيث من المقرر أن يستقروا في أحد المخيمات.

وتم اتهام القائمين على البرنامج باستغلال مأساة المهاجرين لكسب المال. فيما يدافع أصحاب البرنامج عن عملهم بكونه يساهم في النقاش الدائر حول أزمة الهجرة على طريقتهم.

واستنسخت القناة البولندية فكرة البرنامج من برنامج أسترالي تم بثه في 2015، أثار جدل كبيرا عندما تعرض المشاركون فيه لإطلاق نار أثناء تصوير حلقاته في سوريا.

المصدر: مهاجر نيوز