أحلام توجه رسالة إلى الملكة رانيا.. والأخيرة ترد!
RT
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حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على تقديم التهنئة لملكة الأردن رانيا العبد الله، بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملكة رانيا معلقة: "كل عام وأنتم بخير جلاله الملكة رانيا يا فخر كل امرأه عربية".
وردت عليها عقيلة الملك الأردني قائلة: "يوم مميز برسائلكم ومعايداتكم.. شكرا!
Thank you all for the wonderful birthday wishes".
كل عام وانتم بخير جلاله الملك رانيا يا فخر كل امرأه عربيه 🎂 pic.twitter.com/Zpcb1PZ7gk— AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) 1 сентября 2018 г.
المصدر: وكالات
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