أحلام توجه رسالة إلى الملكة رانيا.. والأخيرة ترد!

حرصت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ على تقديم التهنئة لملكة الأردن ​رانيا العبد الله​، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملكة رانيا معلقة: "كل عام وأنتم بخير جلاله الملكة رانيا يا فخر كل امرأه عربية".

وردت عليها عقيلة الملك الأردني قائلة: "يوم مميز برسائلكم ومعايداتكم.. شكرا!

Thank you all for the wonderful birthday wishes".

كل عام وانتم بخير جلاله الملك رانيا يا فخر كل امرأه عربيه 🎂 pic.twitter.com/Zpcb1PZ7gk — AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) 1 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات