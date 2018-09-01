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أحلام توجه رسالة إلى الملكة رانيا.. والأخيرة ترد!

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أحلام توجه رسالة إلى الملكة رانيا.. والأخيرة ترد!
RT
أحلام والملكة رانيا
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حرصت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ على تقديم التهنئة لملكة الأردن ​رانيا العبد الله​، بمناسبة عيد ميلادها.

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ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للملكة رانيا معلقة: "كل عام وأنتم بخير جلاله الملكة رانيا يا فخر كل امرأه عربية".

وردت عليها عقيلة الملك الأردني قائلة: "يوم مميز برسائلكم ومعايداتكم.. شكرا!
Thank you all for the wonderful birthday wishes".

المصدر: وكالات

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