شاهد.. أحلام لجمهورها: شايفيني فيل!

لامت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بسبب رد فعلهم عند مقابلتها وجها لوجه.

وانفجرت أحلام غضبا من معجبيها ومتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونهم يعتبرونها سمينة للغاية، بينما يعتبرها من يراها على أرض الواقع أنحف بكثير على ما هو ظاهر على الشاشة.

وقامت الفنانة بنشر فيديو عبر تطبيق "سناب شات" قالت فيه: "كل ما حد يشوفني يقولي أنتي على الحقيقة وايد ضعيفة".

وتساءلت غاضبة: "ليش أنا فيل يعني؟"، وأضافت: "أنا حلوة وسمباتيك".

وظهرت في الفيديو، وهي تجلس بجوار زوجها مبارك الهاجري، في السيارة بأحد شوارع باريس، معلقة: "شاهدين على مبارك قال هيشتريلي سيارة رينج روفر مكشوفة.. إوعى تغير رأيك أحسن أعصب".

وفي آخر جلسة تصوير لها، أثارت النجمة الإماراتية إعجاب متابعيها بجسمها الرشيق الممشوق، واختيارها لإطلالتها الشبابية، بينما انتقدها آخرون، قائلين إنها تعتمد كثيرا على الفوتوشوب لتزييف حقيقتها، كما أن ملابسها لا تتماشى مع عمرها ولا البلد الذي هي منه.

المصدر: وكالات