ماهي أكثر مدن العالم إبهارا للمصورين؟

نشرت مؤسسة السياحة والسفر الأمريكية، "Travel Pulse"، تقريرا جديد بينت من خلاله أكثر مدن العالم إبهارا للمصورين، سواء المحترفين منهم أم الهواة، وذلك استنادا لعدد الصور المنشورة.

وفيمايلي نستعرض المدن الخمس الأولى عالميا، حسب التقرير الصادر:

حصلت مدينة نيويورك على المركز الأول، باعتبارها أحد أهم المراكز السياحية في العالم، فهي تشتهر بانتشار معالمها التاريخية وصروحها العالية في غالبية أحيائها.

وجاءت موسكو في المركز الثاني عالميا، حيث تشتهر العاصمة الروسية بإرث معماري غني ومنقطع النظير، من العمارة القيصرية إلى العمارة السوفيتية، وكذلك احتوائها على طيف واسع من الأبنية الحديثة والأبراج المعاصرة.

كما شغلت العاصمة البريطانية، لندن، المركز الثالث، إذ يؤكد خبراء التصوير بأن قدم وعراقة المدينة جعل منها تحفة تصوير حية، تجعل زوارها يدمنون على التقاط الصور بين الحين والآخر، وخاصة في الأحياء المحاذية لنهر التايمز.

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وبعد لندن، شغلت بانكوك المركز الرابع، كأول مدينة آسيوية في القائمة الطويلة، والتي أيضا تعد مقصدا سياحيا للاستجمام والاستمتاع بالطبيعة، وتتميز بشكل خاص بمعابدها وشوارعها الملونة وثقافتها الفريدة، التي تميزها حتى عن جيرانها من مدن آسيا.

وفي المرتبة الخامسة، جاءت باريس، عاصمة الأناقة والجمال، التي تحتوي على أهم المتاحف العالمية وكذلك أحد عجائب الدنيا السبع، برج إيفل الشهير.

المصدر: Travel Pulse