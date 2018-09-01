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مطاردة من نوع آخر.. القبض على "الغزال الشارد"! (فيديو)

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مطاردة من نوع آخر.. القبض على
youtube.com/Марина Прохоренко
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انتشر على شبكة الإنترنت فيديو طريف لمطاردة خيال لغزال هرب من حديقة الحيوان في مدينة تشيليابينسك الروسية.‏

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وحصل الحادث يوم 30 أغسطس عندما أفلت غزال من مربطه، في حديقة حيوان مدينة تشيليابنسك، وأطلق العنان لأرجله، ووصل إلى حي لينينسكي وجاب شوارعه وحاراته المكتظة بالسيارات والمارة.

ولم يكتف الغزال الشقي بالهرب بل، وبحسب شاهد عيان من سكان الحي، "كسر زجاج سيارة".

وتظهر مشاهد الفيديو مطاردة شاب ممتطيا حصانا لهذا الغزال الشارد، ومهارته في التخلص من متعقبه عبر مناورات لم تصب أحدا من سكان الحي بأي أذى، وتمكن بنتيجتها الفارس الشاب من القبض على الغزال الشارد وتسليمه لحديقة الحيوان.

المصدر: فيستي. رو

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