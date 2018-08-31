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ركاب طائرة يشهدون "غيمة انفجار نووي" أثناء التحليق! (فيديو)

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ركاب طائرة يشهدون
Sputnik : Nina Zotina
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دهش مسافرون على متن طائرة محلقة بالقرب من جزيرة مايوركا الإسبانية، بمشهد غيمة عملاقة، تشبه إلى حد كبير غيمة الفطر المرافقة للانفجار النووي.

وذكر شهود عيان أن بعض الركاب قد دهشوا بالمنظر الطبيعي لدرجة أنهم قد شكوا بأن الغيمة هي فعلا ناجمة عن انفجار نووي حقيقي.

وحول الحادثة الاستثنائية، أشارت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، إلى أن الغيمة "فطرية الشكل" قد تكونت نتيجة للعواصف الرعدية التي تعرض لها الجنوب الإسباني في الآونة الأخيرة.

كما التقط ركاب الطائرة صورا وفيديوهات للغيمة العملاقة، من ارتفاع عال جدا، إذ كانت حينها تمطر بغزارة على البر الإسباني. 

وكانت الطائرة تسير في رحلة جوية بين مالقا ومايوركا، في حين اضطر قائدها إلى تعديل المسار لتفادي الدخول في العاصفة الرعدية التي مثلت الغيمة مركز قوتها.

المصدر: RT + Twitter

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