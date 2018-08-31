الحكم بالسجن على هاكر سرب صورا عارية لنجمة عالمية!

حكم على هاكر اخترق أكثر من 200 حساب على iCloud وسرق عشرات الصور الفوتوغرافية، بما في ذلك صور النجمة جنيفر لورانس العارية، بالسجن مدة 8 أشهر.

واتهم جورج غارافانو، بالاشتراك في برنامج احتيالي استهدف المشاهير بين عامي 2012 و2014. ومن المتوقع أن يقضي 8 أشهر خلف القضبان، بعد إدانته بسرقة ونشر معلومات خاصة.

وعندما انتشرت الفضيحة، شبهت الممثلة جنيفر لورانس، الحادثة بأنها "جريمة جنسية"، حيث قالت في حديثها مع مجلة Vanity Fair عام 2014: "إنه انتهاك جنسي، هذا مقرف. يجب تغيير القانون لحماية من يتم استغلاله جنسيا".

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وتعرضت كل من كيم كارداشيان والمغنية ريهانا وكيت أبتون وكيرستن دانست وفانيسا هودغنز وهايدن باتيتيير، لحادثة قرصنة مشابهة عبر الإنترنت.

وأطلق على عملية الاحتيال اسم "Celebgate" من قبل بعض وسائل الإعلام، حيث شارك فيها مخترقون متنكرون على أنهم قائمون على أمن آبل، من أجل إقناع الضحايا بتسليم كلمات المرور.

ووفقا للادعاء العام في ولاية Connecticut، فقد تمكن غارافانو من اختراق حوالي 240 حسابا، واعترف في المحكمة بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني. ونتيجة لذلك، حكم عليه بالسجن وأُمر بأداء خدمة المجتمع مدة 60 ساعة عند الإفراج عنه.

ومن المقرر دخوله السجن يوم 10 أكتوبر المقبل.

المصدر: RT