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لحظة انفجار دراجة مائية بمن عليها في البحر الأسود (فيديو)

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صور شهود عيان، لحظة انفجار دراجة مائية في البحر الأسود، على متنها سائحان، في منتجع كاباردينكا التابع لإقليم كراسنودار الروسي.

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ويظهر فيديو الحادث، الذي نشر على شبكة الإنترنت، رجلا مع طفل يتنزهان على متن دراجة مائية في عرض البحر، وفجأة طار السائحان في الهواء إثر الانفجار الذي حصل للدراجة.

وذكر شهود العيان أن السائحين تعرضا لإصابات خطيرة، وهما الآن في المستشفى.

المصدر: لينتا. رو

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