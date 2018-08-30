تغيير اسم نيويورك إلى "مدينة اليهود" على تطبيق "سناب شات"

رأى مستخدمو ميزة "سناب ناب" أن تغيير اسم مدينة نيويورك إلى "جيوتروبوليس" هو عمل تخريبي مفتعل على الإنترنت، لكن التسمية "المعادية للسامية" قوبلت بالنكات من قبل اليهود في المدينة.

ورد بعض اليهود من سكان مدينة نيويورك على الاستفزاز العنصري ببعض النكات على موقع تويتر، فيما وصف الحاخام مردخاي لايتستون هذه الواقعة بـ "الأمر السخيف"، وأضاف أن "الجميع يعرف أن جودتروبوليس في بروكلين وليس في مانهاتن".

وأفادت إدارة "سناب شات" بأنها عملت منذ صباح اليوم الخميس مع "Mapbox" على تصحيح ما جرى وأعادت كل شيء كما كان، فيما تفاعلت رابطة "مكافحة التشهير" مباشرة مع الحادثة وتابعت إلغاء التطبيق لـ "التسمية المعادية للسامية".

وتسمح ميزة "سناب ماب" لمستخدمي "سناب شات" بالعثور على مواقع محددة ورؤية تحركات أصدقائهم، واستخدام برنامج رسم الخرائط من شركة أخرى، ما مكن أحد مستخدمي تطبيق "سناب شات" على إجراء تغيير بصياغة برنامج "Mapbox".

ويشار إلى أن كلمة "جيو-تروبوليس" تتكون من شقين: الأول Jewish يعني اليهودية، والثاني tropolis يعني التجمع أي مركز "تجمع اليهود".

المصدر: RT