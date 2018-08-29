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نيزك "دموي ضخم" يرعب سكان ولاية أسترالية!

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نيزك
Globallookpress Gene Blevins
نيزك "دموي ضخم" يرعب سكان ولاية أسترالية!
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رصد سكان مدينة بيرث الأسترالية نيزكا "دمويا" يبدو وكأنه طائرة "تسقط باتجاه الأرض" مساء يوم الثلاثاء 28 أغسطس.

وتلقى رجال الإطفاء مكالمات عديدة في حوالي الساعة 7:40 مساء، من سكان محليين رصدوا كرة النار الملتهبة، معبرين عن خوفهم من احتمال بدء حريق هائل نتيجة ذلك.

وقالت إحدى النساء إنها كانت تستحم عندما سمعت صوتا يحاكي هدير "تحطم الطائرة".  كما شعر آخرون بأن "السماء تسقط".

وتوجه أحدهم لوصف هذا الحدث على حسابه في تويتر، قائلا إنه "دموي ضخم".

وبهذا الصدد، قال مدير شبكة Desert Fireball، البروفيسور فيل بلاند، إن الملاحظات الأولية تشير إلى أن "كرة الجحيم" قد ضربت الأرض.

واستطرد موضحا: "يمكن القول إن هذه الكرة "كبيرة" نظرا لكونها "مشرقة بشكل غير معتاد"، كما أن الطفرات الصوتية التي أبلغ عنها الناس، تعد عاملا مقنعا".

ويتم الآن تحليل لقطات كاميرات المراقبة وتتبع حركة "الكرة المحترقة"، من قبل مرصد Perth، في محاولة لفهم أصلها.

المصدر: RT

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