20 ألف نحلة "تهاجم" وسط نيويورك! (فيديو)

شهد وسط مدينة نيويورك حدثا غريبا هاجم فيه سرب مكون من عشرات آلاف النحل عربة لبيع شطائر الهوت دوغ.

ولدى وصول الشرطة إلى مكان الحادث، قام عناصرها بتطويق تايمز سكوير لحماية المارة من لسعات النحل. وارتدى قسم من عناصر الشرطة بدلات حماية، وتمت إزالة سرب النحل بواسطة المكانس الكهربائية خلال 45 دقيقة فقط.

BEES? BEES! 🐝 Hordes of people eagerly watched as an NYPD officer-turned-beekeeper used a vacuum to remove a swarm of 20,000 bees from a New York hotdog stand 🐝 https://t.co/Pm05sG1OA3pic.twitter.com/tLAskjufuI — Guardian Australia (@GuardianAus) 29 августа 2018 г.

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وذكرت قناة الأخبار "روسيا 24"، أن المارة تقبلوا هجوم النحل على عربة الهوت دوغ بمرح، واعتبروه "عرضا ترفيهيا" حيا.

وعلقت الشرطة في تغريدة لها على "تويتر"، أن سرب النحل نقل للإقامة في مكان آخر، ولم يصب أحد من المارة أو عناصر الشرطة بأي أذى.

المصدر: لايف. رو