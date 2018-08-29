 
مباشر

20 ألف نحلة "تهاجم" وسط نيويورك! (فيديو)

متفرقات

20 ألف نحلة
ZUMAPRESS.com-© c32
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpn2

شهد وسط مدينة نيويورك حدثا غريبا هاجم فيه سرب مكون من عشرات آلاف النحل عربة لبيع شطائر الهوت دوغ.

ولدى وصول الشرطة إلى مكان الحادث، قام عناصرها بتطويق تايمز سكوير لحماية المارة من لسعات النحل. وارتدى قسم من عناصر الشرطة بدلات حماية، وتمت إزالة سرب النحل بواسطة المكانس الكهربائية خلال 45 دقيقة فقط.

إقرأ المزيد
لماذا تتمتع ملكات النحل بذاكرة قوية؟

وذكرت قناة الأخبار "روسيا 24"، أن المارة تقبلوا هجوم النحل على عربة الهوت دوغ بمرح، واعتبروه "عرضا ترفيهيا" حيا.

وعلقت الشرطة في تغريدة لها على "تويتر"، أن سرب النحل نقل للإقامة في مكان آخر، ولم يصب أحد من المارة أو عناصر الشرطة بأي أذى.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تمثال أردوغان غير مرغوب فيه بألمانيا