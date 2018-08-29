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أغرب من الخيال.. قطعة من اللحم تتحرك في سوق عام (فيديو)

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انتشر في الإنترنت مقطع غريب، يظهر قطعة لحم بدأت تتحرك فجأة على طاولة الجزار، أمام أعين الزبائن، في سوق عام بإندونيسيا.

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وذكرت صحيفة ميرور، أن مشهد قطعة اللحم التي أخذت "تقفز" على خشبة الجزار، أثار موجة من الضحك لدى الأطفال، الذين قدموا مع أهاليهم إلى السوق للتبضع، وأثارت دهشة الكبار لرؤيتها تتحرك أمامهم، كما لو أنها كائن حي بحد ذاته.

ويشير الوصف الذي نشر تحت الفيديو في قناة يوتوب، إلى أن هذه القطعة من اللحم جاءت من ذبيحة لعيد الأضحى.

وأوضح مستخدمو الإنترنت، أن قطعة اللحم تتحرك، لأنها كانت طازجة ومذبوحة منذ فترة قريبة، لذلك فإن النهايات العصبية للعضلات تستمر في العمل لمدة ساعة بعد موت الجهاز العصبي للحيوان المذبوح.

المصدر: لايف. رو

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