لأول مرة..توثيق "مظاهرة" للأسود في جنوب أفريقيا! (فيديو)

نشر أحد مرتادي رحلة سفاري في حديقة كروغر الوطنية بجنوب أفريقيا فيديو، تظهر فيه مجموعة من الأسود تمشي في "مظاهرة" جماعية على أحد طرق المحمية.

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وصور الفيديو الرحالة، رام غويل، عندما تفاجأ بمسيرة لـ 15 أسدا يمشون على الطريق المعبد فيما يشبه المظاهرة المنظمة، أثناء تجواله في حديقة كروغر، في الصباح الباكر.

وقال غويل: "كان الأمر مذهلا.. وكنت محظوظا جدا، لأن الأسود مرت بالقرب منا. خرجت بسيارتي من الشارع خصيصا لإفساح المجال لملوك الغابة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها زوار حديقة جنوب أفريقيا رؤية وتصوير هذا الكم الكبير من الأسود دفعة واحدة، وتوثيق مسيرتهم بالفيديو.

المصدر: لينتا. رو