(بالفيديو) كلب يهوى السباحة والغطس يلهب وسائل التواصل الاجتماعي

ألهبت مشاهد فيديو لكلب من اليابان يعشق هواية الغطس تحت الماء والبحث عن المواد في الأعماق وانتشالها من هناك، ألهبت وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بمئات آلاف المشاهدات على الإنترنت.

ويعيش الكلب "جيل" ذو اللون الذهبي الذي ينتمي لفصيلة "الريتريفر" في اليابان مع كلب أخر من الفصيلة نفسها يدعى "لوتا"، يعيشان في كنف مالكهما، وغالبا ما يقوم الثلاثة معا بالتنزه في أحضان الطبيعة حيث يمكن للكلب "جيل" ممارسة هوايته المفضّلة.

وخلافا لطبيعة الكلاب التي تأنف عادة الماء وتفضل العيش على البر، فإن الهواية المفضلة للكلب "جيل" هي السباحة والغوص إلى الأعماق، إذ يمكنه أن يقوم بحركات بهلوانية تحت الماء ويلتف حول نفسه عدة مرات، كما يمكنه أن يمسك أنفاسه ويحبسها طالما كان تحت الماء، وكذلك فتح عينيه بحرية في الماء المالح والبحث في القاع عن كائنات وأشياء مختلفة وانتشال ما يعجبه منها وكل ما يثير فضوله في عالم أعماق البحار الغنية بأسرارها وأشيائها.

بعض مقاطع الفيديو جمع ما يزيد عن مئة ألف مشاهدة.

المصدر: نوفوستي