(بالفيديو) كلب يهوى السباحة والغطس يلهب وسائل التواصل الاجتماعي
ألهبت مشاهد فيديو لكلب من اليابان يعشق هواية الغطس تحت الماء والبحث عن المواد في الأعماق وانتشالها من هناك، ألهبت وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بمئات آلاف المشاهدات على الإنترنت.
ロッちゃん初キャンプ🏕 ・ #goldenretrieverpuppy #goldenretrieverlove #goldenretrievers #goldenretrieverworld #goldenretrieverclub #goldenretrieverlovers #goldenretriever #goldenretrievertoday #retriever #retrievers #retriversgram #instadog #petsagram #ゴールデンレトリバー #ゴールデンレトリーバー #いぬバカ部 #いぬのいる生活 #犬と旅行 #犬との日々 #犬とお出かけ #犬とキャンプ #犬とアウトドア
ويعيش الكلب "جيل" ذو اللون الذهبي الذي ينتمي لفصيلة "الريتريفر" في اليابان مع كلب أخر من الفصيلة نفسها يدعى "لوتا"، يعيشان في كنف مالكهما، وغالبا ما يقوم الثلاثة معا بالتنزه في أحضان الطبيعة حيث يمكن للكلب "جيل" ممارسة هوايته المفضّلة.
またぁーーー？と、言わないで✋😅 ・ もうしばらく、ジルねぇの素潜り動画にお付き合いください😂😂😂 ・ #goldenretriever #goldenretrievers #goldenretrieverlove #goldenretrieverclub #goldenretrieverworld #goldenretrieverlovers #retriever #retrievers #retrieversgram #instadog #petstagram #ゴールデンレトリバー #ゴールデンレトリーバー #いぬすたぐらむ #いぬのきもち #犬と一緒 #犬と川遊び #犬との暮らし #多頭飼い#わんこ水泳部 #divingdog #素潜り犬
وخلافا لطبيعة الكلاب التي تأنف عادة الماء وتفضل العيش على البر، فإن الهواية المفضلة للكلب "جيل" هي السباحة والغوص إلى الأعماق، إذ يمكنه أن يقوم بحركات بهلوانية تحت الماء ويلتف حول نفسه عدة مرات، كما يمكنه أن يمسك أنفاسه ويحبسها طالما كان تحت الماء، وكذلك فتح عينيه بحرية في الماء المالح والبحث في القاع عن كائنات وأشياء مختلفة وانتشال ما يعجبه منها وكل ما يثير فضوله في عالم أعماق البحار الغنية بأسرارها وأشيائها.
ジルねぇは天才じゃないか……🤔✨ ・ そして、一度取れなくても絶対に諦めない根性を持ち合わせている😅 ・ ロッちゃん…ちょっとは見習ってください😂 ・ #goproのある生活 #goldenretriever #goldenretrievers #goldenretrieverlove #goldenretrieverworld #goldenretrieverclub #goldenretrievertoday #goldenretrieverlovers #goldenretrieverlife #retriever #retrievers #retrieversgram #instadog #instajapan #ゴールデンレトリバー #ゴールデンレトリーバー #いぬバカ部 #いぬとの生活 #いぬすたぐらむ #いぬのきもち #犬と一緒 #犬との暮らし #犬と暮らす #犬と川遊び #わんこ水泳部
بعض مقاطع الفيديو جمع ما يزيد عن مئة ألف مشاهدة.
ロッちゃん🧡 生まれて初めてのカヤック 🛶🛶🛶🛶🛶 ・ 上手に乗れました👏☺️ ・ カヤック犬？カヌー犬？に見えるかな？ 🤣🤣🤣 ・ #goldenretrieverlove #goldenretrieverclub #goldenretriever #goldenretrievers #goldenretrieverworld #goldenretrieverpuppy #goldenretrievertoday #retrievers #retriever #retrieversgram #instadog #petstagram #ゴールデンレトリバー #ゴールデンレトリーバー #いぬバカ部 #いぬのきもち #いぬすたぐらむ #犬と暮らす #犬との日々 #犬との暮らし #犬とアウトドア #犬とカヤック
またぁーーー？と、言わないで✋😅 ・ もうしばらく、ジルねぇの素潜り動画にお付き合いください😂😂😂 ・ #goldenretriever #goldenretrievers #goldenretrieverlove #goldenretrieverclub #goldenretrieverworld #goldenretrieverlovers #retriever #retrievers #retrieversgram #instadog #petstagram #ゴールデンレトリバー #ゴールデンレトリーバー #いぬすたぐらむ #いぬのきもち #犬と一緒 #犬と川遊び #犬との暮らし #多頭飼い#わんこ水泳部 #divingdog #素潜り犬
المصدر: نوفوستي