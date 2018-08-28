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فرنسيون يطردون سفنا بريطانية في "معركة الصدف"!

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فرنسيون يطردون سفنا بريطانية في
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اشتعلت معركة استخدمت فيها الحجارة كسلاح في منطقة من بحر المانش بين صيادين فرنسيين وبريطانيين اختلفوا على حدود صيد أصداف البحر بينهما.

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ووفقا للسلطات المحلية لمدينة القديس جاك، فقد تجمعت 35 سفينة صيد فرنسية ضد خمسة سفن صيد بريطانية، بغرض منعها من صيد أصداف البحر في بحر المانش بالقرب من المدينة.

وعندما لم تتراجع سفن الصيد البريطانية، بدأ الصيادون الفرنسيون برمي الصيادين البريطانيين بالحجارة وأجبروهم على التراجع والانسحاب من منطقة صيد أصداف البحر المتنازع عليها، وفقا لقناة "BFMTV" التلفزيونية.

وقال رئيس اللجنة المحلية لصيادي نورماندي دميتري روغوف: انفض النزاع ولم يصب أحد بأذى.

المصدر: لايف. رو

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