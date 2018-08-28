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وفاء بلا حدود.. كلب ينتظر صاحبته 19 يوما! (فيديو)

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وفاء بلا حدود.. كلب ينتظر صاحبته 19 يوما! (فيديو)
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انتظر كلب، في الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبته في موقع الحادث الذي توفيت فيه، لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.

ونشر موقع فوكس نيوز الإخباري تفاصيل القصة التي سلطت الضوء على حادثة سقوط سيارة من ارتفاع 200 متر تقريبا على طريق جبلي وعر، وتوفيت فيه امرأة اسمها جينيفر أور (47)، وأصيبت ابنتها البالغة من العمر 21 عاما، التي كانت إلى جانبها في السيارة، وفي المقعد الخلفي جلس ذلك الكلب الوفي.

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وسردت الابنة سامانثا تفاصيل الحادث المأساوي، حينما سقط حجر على السيارة التي كانت فيها هي ووالدتها والكلب، فقامت والدتها بإدارة عجلة السيارة بقوة لتلافي الحجر ما أدى لسقوط السيارة من مكان مرتفع. وتوفيت الوالدة في مكان الحادث على الفور ونقلت الابنة إلى المستشفى، وعولجت من الجراح التي أصيبت بها، أما الكلب الذي كان في المقعد الخلفي فقد اختفى منذ يوم الحادث، وفقا لسمانثا.

وقالت سمانثا: إنها بعد أن خرجت من المستشفى وأتمت مراسم دفن والدتها بدأت تبحث عن الكلب في الجبال ونشرت إعلانا طلبت فيه من السكان المحليين مساعدتها في العثور على الكلبة.

وبعد 19 يوما من الحادثة استطاعت سمانثا العثور على الكلب (بينتلي) في موقع الحادث وأخذته إلى منزلها. وذكرت الفتاة أيضا بأن الكلب لم يصب بالحادثة أبدا لكنه كان يعاني من الجفاف حينما وجدته.

المصدر: لينتا. رو

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