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حوت صغير يثير الشفقة في قلوب مصوريه!(فيديو)

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حوت صغير يثير الشفقة في قلوب مصوريه!(فيديو)
ZUMAPRESS.com-© Peggy Peattie
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صور شهود عيان فيديو لصغير حوت في المحيط الهادئ بالقرب من مدينة نوكي الكولومبية، وصدموا لما رؤوه عندما بدأ يغطس في الماء.

ونشرت صحيفة مترو أن شهود العيان تأثروا جدا لرؤية الحوت الصغير وهو يغطس، حيث لاحظوا أنه يعاني من جرح كبير مفتوح نتج عن فقدانه لذيله.

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ويعتقد خبراء الأحياء البحرية، الذين شاهدوا الفيديو، أن الحوت فقد ذيله وأصيب إصابة بالغة تنزف منها الدماء، بسب وقوعه في شبكة لصيد الاسماك.

واشار الخبراء أيضا إلى أن الحوت لن يستطيع العيش طويلا، وسيموت بعد فترة قصيرة، لأن الذيل هو جزء حيوي لحياة الحوت، فهو ضروري ليتمكن الحوت من السباحة لمسافات بعيدة وللغوص في الأعماق.

ويعمل الآن صندوق حماية الحياة البحرية مع السكان المحليين، لتغيير طرق الصيد في هذه المنطقة والتخلي عن شبكات الصيد.

المصدر: لايف. رو

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