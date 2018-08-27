اكتشاف كائن بحري "وحشي" على شاطئ نيوزيلندا

اكتشف 3 مغامرين أشقاء من نيوزيلندا حبارا عملاقا شبيها بالوحش، طوله 4.2 متر على شاطئ Wellington، صباح الأحد 26 أغسطس.

ورصد الإخوة الثلاثة، دانييل وجاك وماثيو أبلين، الحبار العملاق على جزء من الشاطئ، لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مركبة الدفع الرباعي.

وفي حديث أجراه مع NewstalkZB، قال دانييل أبلين: "لقد قال أخي، ما هذا؟ مشيرا إلى كائن ضخم بجانب مسارنا، فتوقفنا وقلنا إنه حبار كبير".

ويشبه هذا الحبار كائنا "أسطوريا" اكتُشف قبالة سواحل النرويج وغرينلاند. ومن غير الواضح ما الذي تسبب في نفوق الحيوان الضخم ووصوله إلى الشاطئ، حيث قال أحد الأخوة إن الحبار لم يصب بأذى، بصرف النظر عن وجود خدش صغير على رأسه.

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وعلى الفور، اتصل الإخوة بالمعهد الوطني لبحوث المياه والغلاف الجوي (NIWA)، الذي وصل موظفوه إلى المكان وقاموا بنقل الحبار لدراسته.

وفي وقت سابق، قال مركز الحفظ (Conservation) إن كائنات الحبار العملاقة مثل هذا النوع، تظهر على الشاطئ بشكل منتظم نسبيا. وقال متحدث باسم الإدارة: "الأمر ليس شائعا بل نادر".

من المعروف أن الحبار العملاق ينمو ليصل طوله إلى 13 مترا، أي حوالي 8 أضعاف حجم الحبار المتوسط.

المصدر: RT