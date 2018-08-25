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فيديو يثير الهلع في بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي

متفرقات

فيديو يثير الهلع في بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي
Reuters Dado Ruvic
أرشيف
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تسبب مقطع فيديو "غريب" نشره أحد سكان سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية على موقع "تويتر"، تسبب بموجة ذعر بين رواد الشبكة العنكبوتية.

ونشر الفيديو على تويتر صاحب الحساب المسمى "@jolynn"، ويظهر فيه ولد صغير يلعب أمام المرآة، وبعد ثوان يستدير ويبتعد عن المرآة، وفي الوقت ذاته يتحرك انعكاس الطفل أسرع من الطفل نفسه، ويختفي قبله بلحظات.

وكتب المغرد ناشر المقطع في شرح الفيديو: "كلما ألقي نظرة على هذا الفيديو، كلما بدا الأمر أكثر جنونا بالنسبة لي!".

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الفيديو حصل على ما يقارب 4 ملايين مشاهدة وحاز على إعجاب نحو 178 ألف شخص.

وأثار المقطع عاصفة من التعليقات والتكهنات، إذ كتب أحد المعلقين تغريدة تقول: "أنا تجمدت لمدة دقيقة!".

فيما كتب آخر: "لم أر في حياتي مرآة يتأخر فيها الانعكاس لـ0.5 ثانية!".

المصدر: نوفستي

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