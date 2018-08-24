ظاهرة نادرة.. مجموعة دلافين تحمي حوتا وصغيره من هجوم بحري! (فيديو)

انتشر فيديو جديد يظهر مجموعة من الدلافين في أستراليا وهي تدافع عن حوت أحدب كان يسبح برفقة صغيره وسط المحيط، إذ حاولت مجموعة حيتان الهجوم عليهما.

وبدأت الحادثة عندما وجدت أنثى الحوت نفسها محاصرة مع صغيرها بين مجموعة من الحيتان "الغريبة" التي كانت تنوي الهجوم بهدف التزاوج مع الأم.

ولكن، سرعان ما تبدلت الحكاية مع ظهور مجموعة من الدلافين التي هرعت إلى نجدة الأم وصغيرها، إذ قامت بتطويق الاثنين معا، لمنع الحيتان المعادية من الاقتراب منهما.

وتحدثت صحيفة NewsWeek الأمريكية عن وصول أكثر من 10 دلافين إلى المكان، حيث شكلت درعا حية لحماية الأم وصغيرها. كما أشار الخبراء الأستراليون إلى أنه لو نجح هجوم الحيتان، لهدد حياة الحوت الصغير أكثر من تهديد الأم.

وأضاف الخبراء أن نوايا الحيتان المهاجمة لا تشمل إيذاء الحوت الصغير، بل تهدف إلى مجامعة الأم وحسب. وبالرغم من ذلك، يمكن لهذه الحادثة لو تمت، أن تصيب الصغير بجروح بليغة.

والأخطر مما سبق، هو انفصال الحوت عن أمه وضياعه عنها، ما ينتج عن ذلك تهديد استمرارية حياته وحيدا في عرض المحيط.

يجب الإشارة هنا إلى أن المقطع المصور لا يظهر تفاصيل الحادثة بشكل واضح، إذ التقط فوق الماء.

المصدر: Newsweek + YouTube