تسجيل صوتي لولي عهد دبي في مكالمة مع غرفة عمليات الشرطة!

تلقت غرفة عمليات شرطة دبي اتصالا مفاجئا من ولي العهد، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بنشر المكالمة الصوتية كاملة عبر تويتر.

وأتى اتصال الشيخ حمدان بن محمد لتهنئة الضباط المناوبين في غرفة العمليات بقدوم عيد الأضحى، كما تمنى لهم عاما قادما مليئا بالخير والبركة.

وخلال المكالمة، تمنى ولي العهد لعناصر الشرطة في عملهم، عيدا هنيئا، في حين، بادل الضابط الشيخ حمدان الأمنيات نفسها وشكره على البادرة اللطيفة.

وعقب الاتصال المفاجئ، قامت شرطة دبي بنشر المكالمة الصوتية عبر حسابها على تويتر، والتي جرت بين الشيخ حمدان وضابط الشرطة المناوب.

ومع انتشار التسجيل، انشغل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشر المكالمة الصوتية والتعليق عليها.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، يتصل بغرفة عمليات #شرطة_دبي ويهنئهم بمناسبة #عيد_الاضحى_المبارك .@HamdanMohammedpic.twitter.com/N27eIM2RXT — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 21, 2018

المصدر: Gulf News + Twitter