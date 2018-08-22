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شاهد ماذا فعل فيل غاضب بسيارة مليئة بالركاب!

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شاهد ماذا فعل فيل غاضب بسيارة مليئة بالركاب!
pexels-Magda Ehlers
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هاجم فيل عدواني سيارة مليئة بالركاب على طريق بالقرب من مدينة كاتراغاما في سريلانكا، بحسب قناة "UPI‎".

وبدأت الحادثة عندما اعترض فيل ضخم طريق سيارة الركاب المتجهة إلى مدينة كاتراغاما، وهجم عليها محطما الزجاج الأمامي فيها أمام أعين الركاب المذعورين.

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وسجل الفيديو بفضل كاميرا المراقبة في السيارة. وعندما استمر غضب الفيل ولم يهدأ، قام السائق بالتراجع للابتعاد عنه. لكن الفيل تابع ملاحقة السيارة.

ولم يستطع السائق التخلص من الفيل الغاضب إلا بعد عدة دقائق من المناورة، مرت عليه وعلى الركاب وكأنها دهر بحاله، واستطاع النأي بالسيارة والركاب على بعد مسافة آمنة من الحيوان العدواني.

المصدر: لينتا. رو

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