سائق يدهس شرطيا عمدا عند حاجز تفتيش أمني! (فيديو)

أقدم سائق على دهس عنصر أمن في أحد شوارع البرازيل متعمدا، عندما حاول الأخير إيقافه على حاجز أمني للتأكد من أوراقه الثبوتية.

ونصبت الشرطة حاجز تفتيش لتجري تدقيقا أمنيا اعتياديا للمنطقة، حيث قام سائق بتجاهل نداء الشرطي بالتوقف، وبسرعة وجه السيارة نحو الشرطي وقام بدهسه.

كما يظهر الفيديو كيف شعر الشرطي بنوايا السائق قبيل ثوان من دهسه، إذ أشهر مسدسه عند محاولة إيقاف السيارة تحسبا لتطور الموقف. ولحسن الحظ، لم يصب الشرطي بأية جروح خطيرة، إلا أن ذراعه كسرت نتيجة لصدم السيارة المباشر لها.

وأفادت الشرطة لاحقا بإيقاف السائق المعتدي بعد مطاردة قصيرة من قبل عناصر الأمن الذين انتشروا بشكل مكثف عقب الحادثة. كما أعلنت الشرطة أن السائق لم يرد التوقف عند الحاجز بسبب انتهاء صلاحية أوراق سيارته.

المصدر: وكالات