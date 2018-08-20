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سماء موسكو تتألق في مهرجان الألعاب النارية الدولي! (فيديو)

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أقيم المهرجان الدولي للألعاب النارية "Rostec" في العاصمة الروسية، موسكو، يومي السبت والأحد 18 و19 أغسطس، حيث قدمت أفضل الفرق العالمية أجمل العروض على أنغام الموسيقى.

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وشمل البرنامج النهاري للمهرجان أنشطة رياضية وفنية متنوعة، ومحاضرات وألعاب عائلية وحفلات موسيقية، إلا أن الجزء الأكثر إثارة أقيم ليلا، مع تألق سماء العاصمة بأجمل عروض الألعاب النارية المذهلة على ألحان الموسيقى العالمية.

ولا يعد هذا الحدث السنوي مثيرا لزوار المهرجان فقط، بل أيضا للفرق المشاركة في المنافسة. فبعد تألق الفريق الأمريكي في اليوم الأول، أبهر الفريق اليوناني الجميع بعرض مذهل خلال اليوم التالي، ولكن النتائج النهائية لم يعلن عنها بعد.

المصدر: RT

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