صرعات وغرائب الأثرياء على متن الطائرات المدنية

كشفت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية عن بعض الخدمات "الجنونية" التي يطلبها الأغنياء من شركات الطيران الخاصة في مختلف أنحاء العالم.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن أحد الزبائن استأجر طائرة لنقل حصانه من إسطبل القصر إلى المكان الذي يستجم به، وحجز آخر طائرتين عندما قرر الرحيل، واحدة للعائلة وأخرى لنقل الأثاث.

كما استأجر ثري آخر 4 طائرات وتوجه بإحداهن مع أسرته إلى "عالم ديزني" في ولاية فلوريدا، ورافقت بقية الطائرات الطائرة التي يستقلها وهي مزينة من الخارج بحكايات ديزني الشهيرة، وخلال الرحلة غير الزبون مسار الرحلة أكثر من مرة لكي يمر فوق المناطق التي يعشق الاستجمام بها.

واضطر زبون آخر إلى اصطحاب رجل إطفاء معه على متن طائرة مزودة بجميع وسائل إخماد الحريق، تنفيذا لشرط الشركة المالكة للطائرة التي استأجرها، وذلك لأن هذا الزبون أصر على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 50 عندما تحلق الطائرة فوق الولاية الأمريكية التي يقطنها، وأن يشعل الشموع المثبتة على كعكة عيد الميلاد مع ثلة من أصدقائه.

وسردت الصحيفة حالة أخرى بطلها غني نسي هاتفه الجوال في بيته وعندما تذكره على متن الطائرة بعد إقلاعها طلب من طاقم الطائرة أن تتصل بإدارة شركة الطيران من أجل إرسال موظف من الشركة إلى منزله ليأخذ الهاتف ويلحق به على متن طائرة أخرى.

وختمت "ديلي ميل" بقصة رجل غني وقع مع شركة طيران عقدا من شروطه أن يحضروا له طائرة تكون من الداخل على شكل مطعم ويحتوي متن الطائرة على طاولة طويلة محاطة بكراس على أن تضع المضيفات على الطاولة بعد الإقلاع ما لذ وطاب من المأكولات بالإضافة للمشروبات الكحولية، لكي يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما برفقة أسرته وأسر أصدقاء العائلة، وبعد 3 ساعات من الطيران فوق المحيط الأطلسي طلب من الكابتن أن يعود بالطائرة إلى حيث انطلقت.

المصدر:"نوفوستي"