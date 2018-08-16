من كتب قواعد كرة القدم لأول مرة؟

نشرت غوغل شعارا جديدا يجسد أول رجل كتب قواعد كرة القدم، إبنيزير كوب مورلي، الذي ولد قبل 187 عاما من يومنا هذا، وعاش في الفترة بين عامي 1831 و1924.

ووُلد المحامي، مورلي، في مدينة Hull البريطانية، وانتقل إلى بارنز في لندن عام 1858، عندما كان عمره 27 عاما.

مارس ابن الوزير، الرياضي القوي، هواية التجديف عبر نهر التايمز (Thames)، وشارك في منافسة كأس التحدي الكبير في هينلي عام 1864. ولكن إرثه الحقيقي يكمن في كونه أول من كتب قواعد كرة القدم على الورق.

وقبل مورلي، كانت كرة القدم تجارة فوضوية، مع عدم وجود مسابقات منظمة وتعدد الاختلافات الإقليمية، ما جعل المشاركة في المباريات أمرا مثيرا للارتباك.

Google

وكقائد لنادي Barnes لكرة القدم، رأى المحامي إمكانات اللعبة واعترف بالحاجة إلى القواعد السليمة، موضحا خططه في رسالة إلى الصحيفة الرياضية Bell’s Life of London. كما اتصل بأعلى المدراس العامة في البلاد للحصول على الدعم، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

wikipedia

وبدون أي تردد، عقد مورلي اجتماعا في Freemason’s Tavern في هولبورن، يوم 26 أكتوبر عام 1863، وهو تجمع تاريخي حضره ممثلون من عمالقة الرياضة.

إقرأ المزيد

وبعد ذلك، وُلد اتحاد كرة القدم (FA)، وشغل مورلي منصب أمين الاتحاد الأول، ليصبح رئيسه لاحقا.

وتضمنت مسودته الأصلية، التي تشمل 23 قانونا، بندا يسمح للاعبين "برفس قصبة رجل اللاعب"، وكان مثيرا للجدل حين ذاك. وفي النهاية، ألغي هذا البند ونُشرت النسخة النهائية في نشرة الاتحاد الصادرة، في ديسمبر عام 1863، بعنوان "قوانين اللعبة".

وتم تبني هذه القواعد في جميع أنحاء لندن، ثم في بقية البلاد، يليها العالم أجمع. وفيما يلي بعض القواعد الصادرة:

1- يجب أن يكون الحد الأقصى لطول أرض الملعب 200 ياردة (183.88 متر)، وأقصى عرض 100 ياردة (91.44 متر)، مع تحديد الطول والعرض بالأعلام.

2- يختار الفائز في القرعة جهة المرمى التي يرغب بها، وتبدأ اللعبة بركل كرة القدم من مركز أرضية الملعب، بحيث لا يقترب الفريق الخصم من الكرة في غضون 10 ياردات، إلى حين ركلها.

3- لا يجب على أي لاعب حمل الكرة.

4- لا يجوز لأي لاعب استخدام يديه في دفع اللاعب الخصم.

5- لا يجوز لأي لاعب أخذ الكرة من أرض الملعب بيديه أثناء اللعب، تحت أي ظرف من الظروف.

6- لا يجوز لأي لاعب وضع مسامير أو صفائح حديدية على نعل أو كعب حذائه.

المصدر: إنديبندنت