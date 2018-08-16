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الشرطة تبحث عن "المتحرش" بأنثى فرس النهر! (فيديو)

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الشرطة تبحث عن
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رصدت كاميرا حادثة غريبة في حديقة الحيوان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لشاب يقفز إلى داخل المكان المخصص لحيوانات فرس النهر في الحديقة.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على الإنترنت رجلا يتسلق السياج وينتظر اللحظة المناسبة ليصفع أنثى فرس النهر، روزا، البالغة من العمر 4 سنوات، حيث كانت تقف بجوار والدتها، مارا.

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وتهدد الشرطة المحلية الرجل بالعقاب لدخوله غير القانوني إلى المكان المسور الخاص بفرس النهر، بعد أن شاهد عناصرها الفيديو الذي يصور الحالة بدقة.

وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي نشرت الخبر، إن فرس النهر، روزا، بحالة جيدة ولم تتضرر من الحادثة.

المصدر: لايف. رو

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