موسكو.. هبوط آمن لطائرة تقل 500 سائح عقب تعطل أحد محركاتها

تمكنت طائرة روسية تعرضت لعطل مفاجئ في أحد محركاتها، من الهبوط بأمان وسلامة على مدرجات مطار فنوكوفو في موسكو، إذ كان على متنها 500 سائح قادمين من قبرص.

وهبطت الطائرة العملاقة مزدوجة الطوابق، من طراز بوينغ 747، بعد توقف أحد محركاتها الأربعة عن العمل فجأة أثناء التحليق. وتتبع الطائرة أسطول شركة "Rossiya" للطيران، حيث أقلعت من مطار لارنكا في قبرص متوجهة إلى العاصمة الروسية، موسكو، بتاريخ 14 أغسطس الجاري.

وبعد نجاح عملية الهبوط، تحدث أفراد الطاقم عن اضطرارهم لإطفاء المحرك المتعطل بالكامل أثناء الطيران، لكي يبقى الوضع الطارئ تحت السيطرة التامة.

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كما أشار خبراء تقنيون إلى أن خاصية احتواء الطائرة على أربعة محركات، مكنتها من الطيران بأمان حتى موسكو، مستخدمة ثلاثة محركات فعالة فقط.

وتعد طائرة بوينغ 747 من أضخم الناقلات التي تجوب الأجواء الدولية في زمننا المعاصر، وتصنف ضمن الطائرات ذات الهيكل العريض، كما يطلق عليها اسم شائع يعرف بـ "جامبو جيت".

المصدر: RT