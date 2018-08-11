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شعار "قوة الفضاء" يثير سيلا من الانتقادات الساخرة على تويتر

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Screenshot from the Trump campaign email
شعار "قوة الفضاء" يثير سيلا من الانتقادات الساخرة على تويتر
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من المتوقع أن يستغرق اقتراح دونالد ترامب بإنشاء قوات الفضاء سنوات لتنفيذه، لكن هذا لم يمنع إدارة حملة إعادة انتخابه من جمع التبرعات باستخدام تصاميم لشعار "قوات الفضاء".

فبعد ساعات قليلة من إعلان نائب الرئيس، مايك بينس، في البنتاغون أن الموعد المقرر لتأسيس قوات الفضاء هو عام 2020، أرسلت حملة إعادة انتخاب ترامب بريدا إلكترونيا للحصول على تبرعات من أنصاره، طالبة منهم اختيار التصميم الأفضل لشعار قوات الفضاء.

وتحمل خمسة من الشعارات الستة المقترحة عبارة "القوة الفضائية"، في حين أن الشعار السادس والأخير يحمل شعار "المريخ ينتظر"، ويبدو أن أحد التصاميم يستند بوضوح إلى الشعار الحالي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وقامت صحيفة "The Hill" ومراسل قناة "NBC News" بالتغريد على تويتر، ونشروا مقتطفات من البريد الإلكتروني للحملة تحتوي على التصاميم، ما أدى إلى سيل من ردود الأفعال من قبل منتقدي الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى التعليقات الغاضبة التي استنكرت الفكرة. وقدم المستخدمون شعارات بديلة لقوة الفضاء بسخرية، حتى أن بعضها حمل شعار إمبراطورية المجرة في فيلم حرب النجوم.

المصدر: RT

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