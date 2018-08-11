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حسناوات الجيش الروسي يقدن الآليات العسكرية! (فيديو)

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حسناوات الجيش الروسي يقدن الآليات العسكرية! (فيديو)
youtube/https://www.youtube.com/watch?v=h7ZuUppxTqQ
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نشرت وزارة الدفاع الروسية في قناتها على يوتيوب فيديو يظهر تدريب فتيات من الجيش الروسي على قيادة الآليات العسكرية.

ويظهر الفيديو كيف تقوم المجندات بقيادة شاحنات "كاماز-4350" و"كاماز-5350" وسيارات واز"باتريوت" العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تدربن على التحكم بهذه الآليات واجتياز الطرق الوعرة والحواجز المائية.

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وأتت تلك التدريبات استعدادا لمشاركة الفريق النسائي الروسي في مسابقات "الجيش 2018"، التي ستعقد في روسيا، ما بين 21 و26 أغسطس الجاري.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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