حسناوات الجيش الروسي يقدن الآليات العسكرية! (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية في قناتها على يوتيوب فيديو يظهر تدريب فتيات من الجيش الروسي على قيادة الآليات العسكرية.

ويظهر الفيديو كيف تقوم المجندات بقيادة شاحنات "كاماز-4350" و"كاماز-5350" وسيارات واز"باتريوت" العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تدربن على التحكم بهذه الآليات واجتياز الطرق الوعرة والحواجز المائية.

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وأتت تلك التدريبات استعدادا لمشاركة الفريق النسائي الروسي في مسابقات "الجيش 2018"، التي ستعقد في روسيا، ما بين 21 و26 أغسطس الجاري.

المصدر: فيستي