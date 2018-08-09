 
مباشر

"بقدرة قادر".. فندق عمان روتانا يتحول إلى "شلال من المياه"

متفرقات

youtube.com/Yuosef Al Masarwe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kml3

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب يظهر تدفق المياه من أعلى ناطحة سحاب إلى أسفلها وسط العاصمة الأردنية عمان، في منظر يشبه شلالا طبيعيا من المياه.

إقرأ المزيد
شاهد ناطحة سحاب صينية تضم شلالا اصطناعيا

وعلق على الفيديو المنشور المستخدم، ماجد الماجد، الذي كتب في تغريدته عن الفيديو: "في خطوة تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، قام المهندس المعماري أندريه صنوبر، باستخدام مؤثرات بصرية تظهر شلالا يتدفق من فندق عمان روتانا في منطقة العبدلي".

وقال المهندس أندريه، صاحب المبادرة، إن "فكرة استخدام المؤثرات البصرية جاءت للتوعية بأساليب وطرق ترشيد المياه، حتى يتمكن الأردن الذي يعد ثاني أفقر دول العالم مائيا من الحفاظ على هذه الثروة".

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا