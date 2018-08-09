// 26.06.2018 по тикету 15478
"بقدرة قادر".. فندق عمان روتانا يتحول إلى "شلال من المياه"
youtube.com/Yuosef Al Masarwe
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب يظهر تدفق المياه من أعلى ناطحة سحاب إلى أسفلها وسط العاصمة الأردنية عمان، في منظر يشبه شلالا طبيعيا من المياه.
وعلق على الفيديو المنشور المستخدم، ماجد الماجد، الذي كتب في تغريدته عن الفيديو: "في خطوة تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، قام المهندس المعماري أندريه صنوبر، باستخدام مؤثرات بصرية تظهر شلالا يتدفق من فندق عمان روتانا في منطقة العبدلي".
وقال المهندس أندريه، صاحب المبادرة، إن "فكرة استخدام المؤثرات البصرية جاءت للتوعية بأساليب وطرق ترشيد المياه، حتى يتمكن الأردن الذي يعد ثاني أفقر دول العالم مائيا من الحفاظ على هذه الثروة".
المصدر: تويتر
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