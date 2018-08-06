للمرة الثانية.. ميلانيا ترامب "تتحدى" زوجها علنا

اتخذت ميلانيا ترامب موقفا مناقضا لموقف زوجها دونالد ترامب، فيما يتعلق بالانتقادات الأخيرة التي وجهها الرئيس لنجم كرة السلة الأمريكي، لوبرون جيمس.

وصرحت ميلانيا بإمكانية زيارتها للمدرسة التي يتعلم فيها النجم جيمس. وكذلك، أثنت السيدة الأولى على دور النجم البناء في تأسيس الجيل الأمريكي القادم. وبذلك، يتباعد الرئيس الأمريكي وزوجته بالمواقف الشخصية، بشكل واضح وعلني.

وبعد تصريحات ميلانيا، اشتعل موقع تويتر بردود أفعال متباينة حول الحادثة، إذ ارتأى البعض أن السيدة الأولى "تتحدى" موقف الرئيس علنا، بينما اعتبر البعض موقفها، تعبيرا عن "الرأي الشخصي ولفتا للانتباه"، لا أكثر ولا أقل.

كما أعجب البعض بموقفها المغاير لدونالد ترامب، إلا أن البعض الآخر شكك في تصريحاتها واعتبر الأمر "لعبة سياسية".

Even Melania Trump not on her husband’s side after he called LeBron dumb lmfao — WMI (@premes0le) August 5, 2018

Melania is playing a game. Bad cop good cop game. — Concepción González (@conchi_gonzalez) August 5, 2018

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وبدأ الخلاف عندما انتقد النجم جيمس الرئيس الأمريكي، في مقابلة تلفزيونية، حول "تفريقه للأمريكيين" وعدة قضايا أخرى. وفي المقابل، سخر الرئيس الأمريكي من تصريحات جيمس، وأشار كذلك إلى أنه يحب النجم مايكل جوردان.

وفي ذات السياق، اصطف الأسطورة مايكل جوردان إلى جانب لوبرون جيمس وأيد دوره البناء في إنشاء الجيل الصاعد، ما يمثل انتقادا ضمنيا لتصريحات ترامب الأخيرة.

المصدر: The Guardian + Twitter