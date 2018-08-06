فيديو يرصد لحظة سقوط طائرة على موقف للسيارات!
نشرت وسائل الإعلام فيديو لتحطم طائرة سقطت على موقف للسيارات أمام متجر كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعند منتصف ظهر يوم الأحد 5 أغسطس، سقطت طائرة من نوع "Cessna 414" بمحركين، تعود لإحدى شركات العقارات من سان فرانسيسكو، في موقف للسيارات بالقرب من مركز تسوق كوست بلازا جنوبي كاليفورنيا.
ويبدو أن الطائرة خرجت عن السيطرة وهوت بشكل حاد واصطدمت بالأرض بزاوية 90 درجة، بحسب شهود عيان.
ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم على الفور وعددهم 5، ولم يصب أحد من الموجودين على الأرض في منطقة السقوط.
ولم يتسن بعد تحديد أسباب الحادث، لكن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أشارت إلى أنها تلقت بلاغا من قائد الطائرة عن وجود حالة طارئة على متنها.
المصدر: فيستي