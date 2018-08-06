فيديو يرصد لحظة سقوط طائرة على موقف للسيارات!

نشرت وسائل الإعلام فيديو لتحطم طائرة سقطت على موقف للسيارات أمام متجر كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وعند منتصف ظهر يوم الأحد 5 أغسطس، سقطت طائرة من نوع "Cessna 414" بمحركين، تعود لإحدى شركات العقارات من سان فرانسيسكو، في موقف للسيارات بالقرب من مركز تسوق كوست بلازا جنوبي ‏كاليفورنيا.‏

ويبدو أن الطائرة خرجت عن السيطرة ‏وهوت بشكل حاد واصطدمت بالأرض بزاوية 90 درجة، بحسب شهود عيان.‏

ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم على الفور وعددهم 5، ولم يصب أحد من الموجودين على الأرض في منطقة السقوط.‏

ولم يتسن بعد تحديد أسباب الحادث، لكن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أشارت إلى أنها تلقت بلاغا من قائد الطائرة عن وجود ‏حالة طارئة على متنها.

المصدر: فيستي‏