// 26.06.2018 по тикету 15478
ذبابة تُفشل محاولة تحطيم رقم قياسي في الدومينو!
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أفشلت ذبابة محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي في تساقط أطول سلسلة من أحجار لعبة الدومينو، في مدينة نيدا الألمانية.
ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن باتريك زينر، منظم الفعالية، قوله: "حجم تلك الأحجار كظفر الخنصر، وتسببت الذبابة بحدوث تفاعل متسلسل مبكر، ولم يسعفنا الوقت لتصحيح ترتيب الأحجار" والتي بلغت عددها 600 ألف حجر.
وكان فريق من 20 شخصا قد تجهز خلال أسبوعين لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد، لكن الذبابة أفشلت مخططه، ومع ذلك تمكن من تحطيم الرقم القياسي المحلي في ألمانيا في الدومينو بعد إقامة سلسلة مكونة من 596229 حجر دومينو كانت تساقطت خلال 15 دقيقة.
spiegel.de
spiegel.de
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spiegel.de
المصدر: spiegel.de
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